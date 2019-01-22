亞洲股市：日股穩升　大金工業升2%

美股周一(21日)假期休市；亞洲股市個別發展，日本日經225指數早段升48點或0.23%，報20,767點。



板塊方面，公用事業股升1.5%，醫療保健股升0.7%，而地產股跌0.2%。個股方面，大金工業升2%，東京電力及宇部興產齊升1.5%，日產汽車升0.3%。



軟銀獲SMBC日興証券及大和予以「跑贏大市」評級；股價升0.07%。



從事電子商務業務的Zozo跌1.6%；在供應商反對後，公司計劃改變折扣系統。



證券公司IwaiCosmo跌0.7%；初步數據，其9個月營業利潤按年增14%。



南韓第4季GDP按年大增3.1%，全年亦增2.7%，符合預期。



首爾綜合指數跌2點或0.12%，報2,122點。太陽金屬工業及哈農系統均跌2%，三星電子則升0.1%。



澳洲悉尼普通股指數跌9點或0.16%，報5,944點。板塊方面，金融股跌0.5%，原材料股跌0.3%。個股中，Sundance Energy跌4%，銀星廚藝跌3.8%，而梅恩製藥則升逾3%。



－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！



遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



東網Money18「貼市貼士」功能，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm

