【即市分析】好友仍佔上風　細細注落場熱身

東方產經專欄作家Handsome哥：美股周一假期休市，港股今日(周二)點走要睇A股。不過，睇番近期環球投資氣氛好轉，主因外圍炒中美貿易戰有轉機，內部就炒阿爺繼續放水撐市等。事實上，近期港股級級上，就算唔買都唔應急住去開淡倉。



另外，近期恒指牛熊街貨分布都冇乜大變化，都係反映市場資金主要押注落恒熊博大市回調，牛熊比例繼續側埋一邊喺熊仔到，大戶繼續推高指數「食熊掌」的誘因較大。



有時候，投資者的心理質素決定贏輸，好似明明近期大市升得好好哋，但如果早前冇買落貨底，短期要踏出第一步買貨，好可能都心存「畏高症」，驚追「貴貨」！不過從另一角度睇，恒指之前早過美股跌，如今美股反彈唔少，港股就算彈番多少都屬合理，加上恒指近期確係級級上，所以就當做「試手感」，可以細細注落場熱下身先。

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