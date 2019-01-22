港股考驗二萬七　騰訊倒跌　中石油挫逾2%

A股全線向下，港股跌過百點，恒生指數低見27,043點；國企指數跌50點，主板成交近200億港元。



騰訊倒跌逾1%拖低大市。廣電總局下發第三批遊戲版號，騰訊繼續榜上無名。其他重磅股窄幅上落，滙豐控股及友邦保險靠穩撐市；建設銀行跌0.1%；中國移動及中國平安跌0.5%。



中國石油發盈喜，惟股價高開低走，暫跌逾2%考驗5元關。中國海洋石油跌逾1%；中國石化無起跌。



手機設備股回吐，瑞聲科技及舜宇光學跌近3%；丘鈦科技跌1.5%。小米集團跌逾2%，考驗10元支持；中興通訊跌近1%。



中國生物製藥繼續是表現最差藍籌，曾挫6.7%，低見5.81元；石藥集團跌逾4%緊隨其後。



汽車股全線回落，吉利汽車跌逾3%；華晨中國及長城汽車跌逾2%；北京汽車跌1.5%；東風集團及廣汽集團偏軟。





【09:22】騰訊滙豐靠穩 中生製藥續回吐

道指期貨跌過百點，港股開市缺乏方向。恒生指數低開7點，報27,189點；國企指數高開5點，報10,719點。



騰訊高開0.6%，報342港元。滙豐控股高開0.4%；建設銀行平開；中國平安及友邦保險低開0.1%；中國移動低開0.7%。



中國生物製藥持續回吐，低開1.9%，是表現最差藍籌。石藥集團低開0.3%。



濠賭股有沽壓，銀河娛樂低開1.5%；金沙中國低開0.8%。



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