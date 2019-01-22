A股快報：酒股跌近2%　金融股受壓

A股早市拾級而下，滬綜指跌穿2,600關，半日收跌19點或0.73%，報2,591點；深成指亦跌72點或0.95%，至7,553點；滬深300跌27點或0.87%，至3,157點；創業板指數則跌15點或1.23%，報1,259點。



板塊方面，釀酒股領跌近2%，水泥、煤炭、有色金屬及飛機製造股齊跌逾1%，金融股跌0.6%，地產股跌0.1%。



第三批遊戲版號下發，愷英網絡旗下蜀山傳奇H5及三七互娛大唐文明均入圍；兩股分別跌1.2%及2.3%。





【10:46】A股快報：滬指失守2600 創指跌1%

滬深股市反覆向下，滬綜指失守2,600點關，最新跌15點或0.61%，報2,594點；深成指跌58點或0.76%，至7,568點；滬深300跌23點或0.74%，至3,162點；創業板指數跌12點或1%，報1,261點。



板塊方面，釀酒股跌1.6%，煤炭、鋼鐵、水泥、生物製藥、家電及船舶製造股全線跌1%。



酒股中，貴州茅台、重慶啤酒及今世緣跌1%至2%。



中信建投挫逾6%。公司昨(21日)決議非公開發行A股，數量不超過12.77億股，集資總額不逾130億元人民幣(下同)，扣除發行費用後將全部用於補充公司資本金及營運資金，以擴大業務規模，提升公司的市場競爭力和抗風險能力。





【09:25】A股快報：兩市低開 船舶製造股領跌

內地股市偏軟，滬綜指低開0.8點或0.03%，報2,609點；深成指低開10點或0.14%，至7,615點；滬深300低開3點或0.12%，至3,181點；創業板指數低開1點或0.1%，報1,273點。



板塊方面，船舶製造股領跌1%，釀酒股跌0.2%，金融及煤炭股齊跌0.1%；地產及石油股靠穩，次新股領升1%。



貴州茅台低開0.1%。集團決定2018年公司崗位績效工資按6.27%增長，從2019年起，員工每人每月上調1,500元預付績效工資。



興瑞科技實控人提議10轉6派3元，股價升停板，報27.48元。



西泵股份控股股東提議10轉5派5元。股價亦漲停，報10.99元。

－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！



遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



東網Money18「貼市貼士」功能，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm

