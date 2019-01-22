【即市分析】緊貼國策　買家電股有心唔怕遲？

東方產經「股博士隨筆」專欄作者股博士：內地去年GDP增長6.6%，增速創28年新低，但仍在市場預期之內，因此市場反應不大。不過，內地今年面對多重挑戰是不爭的事實，相信中央在擴內需和穩外需兩方面將同步發力，支持實體經濟穩定增長，相關國策股具留意價值。



繼早前發改委表示即將推出促進家電和汽車消費的措施，部署推家電下鄉及汽車下鄉政策後，工信部日前亦稱將開展彩電「汰舊換優」活動，促超高清電視消費，預計2022年4K電視用戶將達到2億部。



事實上，受內需疲弱、市場競爭激烈以及貿易戰等因素困擾，家電尤其是彩電行業持續低迷。數據顯示，去年內地彩電市場零售量按年僅微增0.5%。不過，近期國策對家電行業的支持意向明確，行業有望由谷底反彈。



多隻家電股在消息後由低位反彈，海爾電器(01169)及TCL電子(01070)本月以來分別累升12%及16%，同期海信家電(00921)及創維數碼(00751)更有25%及27%升幅，走勢上初現突破。由於相關股份比較基數低，加上臨近農曆新年消費旺季因素，料板塊仍有反彈空間，值得吼位跟進。

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