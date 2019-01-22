異動股：佳源國際曾跌7.5%

佳源國際控股(02768)股價曾跌7.5%，低見4.42港元，最新仍跌4%，至4.56元，成交1.1億元。



該股上周四(17日)午後突「墮崖式」急瀉，約1個小時大瀉近90%，跌至全日低位1.4元，單日市值蒸發逾263億元。翌日股價一度狂漲近1倍，收市升75%，但仍較暴跌前、即周三收市價跌逾66%。



據權益披露資料顯示，公司主席、控股股東沈天晴旗下的Mingyuan Group Investment Ltd於當日減持9,362萬股，持股量由54.87%減至51.14%，每股最高成交價8.41元，平均價2.7611元。



據內媒引述佳源國際行政總裁卓曉楠表示，沈天晴有部分股票做了融資，1月17日有小部分股票被強制平倉。由於股票被沽空，公司股價當天大幅下跌；經過這次事件後，沈目前持有的佳源國際股票沒有再被強制平倉的風險。



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