【專家點評】陳蓓敏：港交所有望重拾強勢

鴻昇證券資產管理部董事總經理陳蓓敏在東方產經「專家點評」專欄表示，昨日(周一)是馬丁路德金紀念日，美股休市，投資者等待中美貿易談判消息。美股道指上周五已升破24,000點，月內有多間巨企公布季績。美國政府繼續停擺，在經濟層面上，卻出乎意料仍未見受影響。本周將有多個國家央行會議，料各央行皆取態審慎，維持息率不變。



中國公布去年第四季GDP增長6.4%，在中美貿易戰烏雲密布下，只比第三季6.5%稍微下跌，可見其韌性，全年GDP增長為6.6%，符合預期。市場預期中央將繼續降準、減稅和加大財政開支，穩定經濟步伐。滬綜指慢慢重上2,600點水平，恒指亦於27,000至27,300點區間橫行，過去6天呈現拾級而上格局，形態欲試27,800至27,900點區域。



中港股市氣氛轉好下，港交所(00388)是直接受惠者。集團已公布首3季業績，股東應佔溢利按年升35%，全年應可錄得雙位數字增長。市況波動下，衍生產品市場平均每日成交合約張數表現強勁。



港交所積極開拓業務，計劃收購一家科技公司，升級現有交易基礎設施，並研究應用區塊鏈，料可增加收入來源，分散依靠港股單一市場交易量的風險。建議候低吸納，首站目標價266元，止蝕位230元。



鴻昇證券資產管理部董事總經理 陳蓓敏（作者為註冊持牌人士，本人及客戶持有港交所，證監會註冊編號：ACG 082）

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