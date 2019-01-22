【即市分析】醫藥股反彈勢頭已告終？

近期跌得低殘的板塊輪流炒落後，去年調整已多的醫藥股亦由低位持續回升。不過，國家領導人最新指今年要爭取在重點慢性病藥品價格上有明顯降幅，再度拖低股價。



中國生物製藥(01177)今早(22日)曾挫6.7%低見5.81元，現仍跌4.4%報5.95元；石藥集團(01093)亦跌3%報12.72元；三生製藥(01530)、復星醫藥(02196)、藥明康德(02359)及藥明生物(02269)亦分別跌2至3%不等。



內地去年中曾爆出假疫苗事件，中央有意嚴厲整頓醫藥市場。國家藥監局日前指將加快臨床急需和罕見病治療藥品審評審批，早前國務院亦已印發藥品集中採購和使用試點方案，選擇在11個城市開展試點工作。此舉雖會令中標價下調，但市場普遍認為政策較預期溫和。



不過，國策的不明朗因素始終困擾行業，相關股份反彈勢頭難以持續。麥格理最新報告更看淡中生製藥，認為中標內地試點城市藥品集中採購，及政策環境存不確定性影響，對中生製藥而言的傷害性比預期更大，較將其目標價由10.22下調至6.5元，評級亦由「跑贏大市」降至「中性」，拖累其股價連續兩日下挫。



事實上，內地加強醫藥企業監管，中長線有助行業汰弱留強，隨着負面因素逐步消除，具領導優勢的醫藥股有望重拾強勢。不過，相關股份累升已多，中生製藥上周高見6.55元，較月初低位累升30%；同期石藥亦最多累彈34%，兩股剛好升至下降軌頂部阻力受阻，短線或需先行調整後再上。既然板塊已再轉勢，現階段宜順勢而行，持貨者先行減磅食胡，待板塊喘穩再作考慮。

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