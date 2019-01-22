人民幣Hibor：隔夜息回至2.09厘 CNH企6.79
2019年01月22日 11:20
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(中新社圖片)
離岸人民幣(CNH)香港銀行同業拆息(Hibor)中，隔夜息降至2.09厘，1至2星期拆息為2.72至2.85厘，1至12個月拆息報3.04至3.64厘。
22/1/2019
隔夜 2.09300厘
1星期 2.72800厘
2星期 2.85200厘
1個月 3.04200厘
2個月 3.15267厘
3個月 3.30867厘
6個月 3.45767厘
12個月 3.64967厘
21/1/2019
隔夜 2.49400厘
1星期 2.84600厘
2星期 2.98667厘
1個月 3.09033厘
2個月 3.22300厘
3個月 3.35100厘
6個月 3.48467厘
12個月 3.66067厘
人民幣兌美元回落，離岸人民幣(CNH)由6.7989，回至6.8079，最新報6.8055；在岸人民幣(CNY)亦由6.7904，回至6.8036，最新報6.7969。
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