【專家樓評】林浩文：啟德發展區地價未見頂

近年政府賣出不少啟德發展區地皮，亦有不少啟德項目推售，最初啟德發展區的地價很低，每平方呎樓面地價約為6,000元至7,000港元左右，第一批推售的樓盤都是每平方呎10,000多元。



如果大家看整體啟德的發展，有郵輪碼頭、體育城，再加上不同的住宅項目、酒店、商場，相信在10至15年後啟德發展區會大變天。



之前，中資部署在啟德發展區買地，因此而令區內的樓面地價推高至每平方呎13,000至15,000元。筆者相信，啟德的新盤開售價將會在每平方26,000元至28,000元之間。



近年政府推出一些在舊機場跑道上的地皮，主要分兩類，內海景(向觀塘和九龍灣寫字樓、工廠)及全維港和煙花景觀。其中後者價錢上相對昂貴，若有發展商以超級豪宅定位，呎價可能達30,000至40,000元以上。



在今天情況下，發展商會怎樣部署呢？定價一定是高，而戶型方面，通常包括中小型單位混合一些特色戶及大型單位，這樣部署有利將來去貨。長遠而言，啟德發展區是一個很有潛質的區域。



萊坊執行董事及估價及諮詢部主管林浩文



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