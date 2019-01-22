惠譽降今年中國經濟增長預測至6.1%　美主權評級有機下調

評級機構惠譽亞太區主權評級主管施帝文稱，中美貿易分歧仍大，料中國難以滿足美國要求；由於貿易戰影響，將今年中國經濟增長預測由6.3%下調至6.1%。



他表示，內地經濟增長放緩將影響香港，香港經濟面臨的主要風險包括中美貿易戰及加息。近年香港樓價快速上升，但因收入高及失業率低，不認為此將導致銀行系統性風險及影響經濟，香港經濟更受宏觀因素影響。



另外，惠譽全球主權評級主管James McCormack認為，全球經濟增長仍強勁，但增長高峰期已過，估計今年增長會由去年3.3%放緩至3.1%，2020年進一步降至2.9%。



他預料，聯儲局會繼續加息，今年美國經濟增長將放緩至2.6%；關注3月時政府與國會能否就債務上限達成共識，否則有機會下調美國主權評級。

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