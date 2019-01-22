【即市分析】中油盈喜何以撐唔起股價？

東方產經「薦神」專欄作者帥哥：中國石油股份(00857)發盈喜，預期去年度淨利潤按年增加1.23倍至1.32倍至280億至300億元人民幣，惟股價輕微高開後掉頭向下，現跌2.1%報5.02元。



績後野村發表報告指，中石油盈喜預測的數字較預期低，該行估計，扣除非經營性項目後，集團第4季純利為76億元人民幣，按季跌73%，受油價下跌及需求疲弱拖累，但仍維持對其「買入」評級，目標價8.3元。



至於高盛亦認為，盈利預告顯示中石油去年第4季業績表現非常疲軟，故維持其「中性」投資評級，惟目標價由5.85元下調至5.75元。



事實上，國際油價去年10月由高位回落，至今仍未喘穩。雖然中石油發盈喜，但第4季盈利表現實際較預期遜色，難怪股價不升反跌。短線若未能守穩於12.5元樓上，後市有機再試10.7元的低位承接，暫不宜過分憧憬。

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