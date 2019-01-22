【午市重點睇】圓匯升上109.4　金價低見1275美元

●亞洲市美匯指數續企96.3，港匯低見7.8465，離岸人民幣(CNH)在6.80上落，在岸人民幣(CNY)企6.79，圓匯高見109.4，歐元於1.136水平徘徊，英鎊回至1.288。金價低見1,275美元。紐油跌至53.3美元，布油報62.3美元。道指期貨跌逾百點。



●傳美國將正式向加拿大提出引渡孟晚舟，恒生指數失守27,000點關，半日跌275點或1.01%，報26,921點，主板成交477.35億港元。國企指數跌132點或1.24%，報10,580點。 https://bit.ly/2sFP3s5

-騰訊跌近2%，落選第三批遊戲版號。 https://bit.ly/2Mupt2F

-中國生物製藥半日跌5.3%。

-佳源國際挫逾兩成。 https://bit.ly/2AUvNvK

-中國電信4G上客加快，股價曾漲逾2%。 https://bit.ly/2TciDRX

-中國金洋提購新體育集團，兩股齊升。 https://bit.ly/2FHejHb

-中國興業停牌，涉訂立主要交易。 https://bit.ly/2T7RajZ



●【即市分析】

-友邦整固，轉炒上落。 https://bit.ly/2FQQsnK

-醫藥股反彈勢頭已告終？ https://bit.ly/2CCw6va

-緊貼國策，買家電股有心唔怕遲？ https://bit.ly/2AVXjJ8

-好友仍佔上風，細細注落場熱身。 https://bit.ly/2FG5zkq



●【名家貼士】譚智樂：華潤電力候低買入。 https://bit.ly/2Ub2LPF



●港股格局︰陳炳強指27,500點阻力大。 https://bit.ly/2DpAFdU



●A股快報：滬綜指半日跌0.73%，失守2,600點關。 https://bit.ly/2U4Tb0z



●亞洲股市：日股中段跌0.06%。 https://bit.ly/2AZaV6r



●中國終裁對日本及印度的鄰二氯苯徵反傾銷稅。 https://bit.ly/2U4vqpm



●中國終止對巴西雞肉課徵反傾銷稅，2月18日生效。 https://bit.ly/2U5BzBD



●統計局：去年4季度金融業GDP按年增長6.3%。 https://bit.ly/2U6Y8WQ



●發改委︰將允許更多行業外商獨資，就業壓力仍存在。 https://bit.ly/2R1jEdD



●高盛︰下半年中國經濟有所企穩，英國可能撤消退歐。 http://bit.ly/2T4VmRz



●Facebook擬於愛爾蘭增設1,000職位，針對網絡安全。 https://bit.ly/2RIBibe



●英國工黨就避免無序脫歐提修正案，鎊匯企1.289。 https://bit.ly/2RYPKet



●人行不進行逆回購操作，淨回籠800億元人民幣。 https://bit.ly/2AVe2wj

-人民幣中間價跌80點。 https://bit.ly/2T50W6E

-人民幣Shibor︰隔夜息企2.24厘。 https://bit.ly/2sCzmC2

-人民幣Hibor：隔夜息回至2.09厘。 https://bit.ly/2R7sQgF



●港元拆息︰隔夜息回至0.33厘。 https://bit.ly/2R1BaOJ



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其他精彩新聞：業主大報復？河畔花園反價6% 粉嶺中心彈一成二

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