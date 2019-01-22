【瑞通推介】港交所友邦輪證攻略

瑞通認股證牛熊證銷售部：國際貨幣基金組織(IMF)3個月內第2度削減今年全球經濟增長預測，由去年10月時估計的3.7%，進一步調低至3.5%，並為近3年最低。



美股隔晚假期休市。恒指周一(21日)曾高見27,323點，升穿去年12月初的反彈浪頂。周二(22日)早段跌穿27,000點水平。其好倉(牛證及認購權證)周一淨流出逾3,100萬港元，淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流入逾6,700萬元，反映續有較多資金看淡恒指後市表現。



有券商指在港股成交金額穩定、北水強勁流入，及利率上升情況下，香港交易所盈利有支持，估值亦吸引，料其未來股價30日內跑贏大市。股份周一曾升2.5%，高見245.4元，創逾半年高位，周二早段於243元水平好淡爭持。周一有約1.32億元北水淨流入該股。輪證資金流方面，其好倉周一錄逾40萬元淨流出，同日淡倉淨流入逾400萬元。



友邦保險周一逆市下跌1.86%，回至69元之下。股份自去年7月起，多次受制於70元邊，近日亦未能成功企穩。該股周二早段續於69元樓下爭持，支持可參考約67.8元的10天線。周一有逾400萬元淨流入其好倉，同日淡倉則錄近150萬元淨流出。



多間大行齊唱好手機設備股，料可受惠中美貿易戰將降溫以及行業回暖。舜宇光學於兩個交易日累計急升近13.6%，周一成為表現最好藍籌，並開始回補去年12初遺留的下跌裂口。股份周二早段跌逾3%，於74元水平稍為整固，或先行消化獲利沽壓。周一有逾420萬元淨流出其好倉，同日淡倉淨流入逾160萬元。



國際評級機構惠譽確認，中國5大國有銀行的長期外幣發行人違約評級均為「A」，評級展望「穩定」。另有傳中國銀行或月內發行商業銀行首次永續債。股份周一升逾1%，重返3.5元以上，連升5個交易日並一度升破去年12月初高位。周二早段曾再創近期高。周一有逾120萬元淨流出其好倉，5日累計淨流出逾80萬元。



瑞通相關認股證之選擇：

恒指輕微價外、中短期購證(24769)，行使價28,800點，2019年5月到期，實際槓桿14.2倍。貼價、短期沽證(27010)，行使價25,800點，2019年3月到期，實際槓桿15.8倍。



騰訊輕微價外、中短期購證(16834)，行使價370.2元，2019年5月到期，實際槓桿8.2倍。貼價、中短期沽證(16460)，行使價325元，2019年6月到期，實際槓桿5.8倍。



港交所輕微價外、中短期購證(19999)，行使價268元，2019年7月到期，實際槓桿10.1倍。貼價、中年期沽證(19560)，行使價238元，2019年7月到期，實際槓桿6倍。



國壽輕微價外、中短期購證(24869)，行使價21.05元，2019年6月到期，實際槓桿8.1倍。



友邦輕微價外、中短期購證(15502)，行使價72.88元，2019年5月到期，實際槓桿9.5倍。輕微價外、中短期沽證(15404)，行使價60.88元，2019年5月到期，實際槓桿9.4倍。



中行貼價、短期購證(15505)，行使價3.68元，2019年3月到期，實際槓桿15.3倍。



舜宇光學價外、中短期購證(28635)，行使價90.5元，2019年4月到期，實際槓桿5.4倍。



瑞通相關牛熊證之選擇：

恒指牛證(61079)，收回價及行使價26,600點，槓桿比率41倍。熊證(65454)，收回價27,690點，槓桿比率35倍。



騰訊牛證(62524)，收回價320.1元，槓桿比率13.2倍。熊證(60779)，收回價349.9元，槓桿比率18.3倍。



港交所牛證(61899)，收回價223.1元，槓桿比率10.3倍。熊證(57637)，收回價259.9元，槓桿比率11.6倍。



友邦牛證(60012)，收回價64.6元，槓桿比率12.1倍。熊證(59632)，收回價73元，槓桿比率12.1倍。



舜宇光學牛證(65918)，收回價63.8元，槓桿比率4.3倍。



中行牛證(57936)，收回價3.16元，槓桿比率8.4倍。熊證(57962)，收回價3.67元，槓桿比率9倍。



石藥牛證(64267)，收回價10.8元，槓桿比率4.5倍。



免責聲明：由瑞通認股證牛熊證銷售部發出。本結構性產品並無抵押品。結構性產品之價格一般可急升亦可急跌，有可能損失結構性產品之全部或重大部分購買價，閣下對此應有所準備。閣下投資前應了解產品風險，如有需要應諮詢專業建議。



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