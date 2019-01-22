羅兵咸永道：貿戰影響　近3成CEO料經濟放緩

在瑞士達沃斯的世界經濟論壇年會上，羅兵咸永道發表《第22期全球CEO年度調研報告》，調查近1,400名企業行政總裁對全球經濟的意見，發現29%受訪者預料全球經濟增長在未來1年放緩，去年僅為5%，即今年有關比例增5倍，亦為2012年以來最高比例。



該行全球主席Bob Moritz表示，悲觀情緒彌漫全球各地，主因是中美貿易戰以及全球保護主義升溫，打擊了企業管治者的信心，企業CEO都在下調2019年的經濟預測。



惟亞太地區CEO對2019年全球經濟增長前景比全球同行樂觀，50%亞太地區CEO認為，未來12個月全球經濟增長將有所改善，惟美國企業領袖樂觀者比例按年跌26個百分點至37%。



受訪中國企業領袖中，僅17%選擇投資美國，按年減少42個百分點。由於擔心中美貿易戰的影響，62%受訪者正調整供應鏈及採購策略，以減少依賴美國。



－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



東網Money18「貼市貼士」功能，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm

