樓價UPDATES：二手議價成交續現

元朗單幢物業樓價追落後，原業主持貨逾6年轉手帳賺3球。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。



香港區



●小西灣藍灣半島3座低層B室，實用面積733方呎，三房間隔，以每月2.5萬港元租出，呎租34元。



●北角尚譽中層C室開放式戶，實用面積170方呎，以1.2萬元租出，呎租71元。



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九龍區



●九龍灣德福花園D座中層3室，實用面積538方呎，兩房間隔，近日獲新盤向隅客議價，再減至698萬元沽出，累減8%，實用呎價12,974元。



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新界區



●元朗鴻運中心高層A室，實用面積424方呎，三房間隔，原開價590萬元放售，經議價後減價15萬元或約2.5%，最終以575萬元獲承接，實用呎價13,561元。



●元朗PARK VISTA 11B座低層B室三房戶，實用面積714方呎，以2萬元租出，呎租28元。



●沙田第一城3座中層C室，實用面積327方呎，以530萬元沽出，實用呎價16,208元。



●粉嶺御庭軒6座中層D室，實用面積420方呎，兩房間隔，原叫租1.45萬元，議價後以1.4萬元獲承租，實用呎租33.3元。



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