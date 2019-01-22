【高盛推介】第三批遊戲版號未見騰訊　輪證部署

高盛(亞洲)有限責任公司：國家廣電總局公布第三批遊戲版號名單，仍未見騰訊控股在名單之上。該股周一(21日)高見344.4港元的4個月高位，股價周二(22日)早段跟隨大市回落。



觀察近期輪證資金流向，可見資金傾向沽出好倉及部署淡倉，當中以恒指及騰訊產品最為明顯，以過去5個交易日計，騰訊認沽證共有約7,200萬元流入，是同期最多資金流入的個股相關資產，而其認購證則有約7,200萬元流走。其牛熊證的情況亦類似，熊證有約3,500萬元流入，而牛證則有約2,100萬元流走，但當中見資金流入貼價牛證之上。



投資者如看好騰訊，可留意購證(11603)，行使價370.2元，2019年3月26日到期，實際槓桿14.1倍，是行使價340至375元之間、兩個月期以上的產品之中槓桿最高的選擇。另外可留意較貼價的認購證(15449)，行使價345.2元，2019年3月22日到期，實際槓桿11.5倍。較進取的投資者則可留意牛證(67250)，收回價331.18元，行使價329.18元，換股比率100，槓桿比率43.6倍，是市場上最高槓桿的牛證。



相反，投資者如看淡騰訊，可留意沽證(28754)，行使價318.68元，2019年3月22日到期，實際槓桿11.3倍，是行使價300至335元間、兩個月期以上、街貨低於30%的產品中，槓桿最高的選擇。



免責聲明：由高盛(亞洲)有限責任公司發出。©版權所有2019年，高盛(亞洲)有限責任公司。一切權利已被保留。以上資料僅供參考，並不構成對任何投資買賣的要約、招攬或邀請、誘使、申述、建議或推薦。投資前閣下應理解產品特性及風險，考慮該投資是否適合閣下的個別情況，並向有關的專業顧問查詢。認股證及牛熊證乃複雜之產品，除相關資產之價格及其變動外，還有其他因素影響認股證價格。本產品並無抵押品，投資者所依賴的是發行人及擔保人的信譽。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。



認股證及牛熊證的價值可急升亦可急跌，持有人的投資可能會蒙受全盤損失。牛熊證更備強制贖回機制而可能被提早終止，屆時(i)N類牛熊證投資者將不獲發任何金額；而(ii)R類牛熊證之剩餘價值可能為零。過往表現並不預示未來表現。在某些情況下，高盛的流通量提供者可能是港交所上唯一為高盛認股證及高盛牛熊證提供買賣報價者。閣下應詳細閱讀載有認股證及牛熊證條款及風險披露的有關上市文件。有關上市文件可於此網頁下載： http://www.gswarrants.com.hk 。



－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



東網Money18「貼市貼士」功能，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm

