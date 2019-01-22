世紀21奇豐：料今年住宅樓市波動

世紀21奇豐主席李峻銘預計，今年住宅樓市屬波動的一年，主要受中美貿易戰影響，料上下波幅高達樓價的15%至20%。他預期市況會時好時壞，同時令購買力凝聚。



他續稱，雖然今年市況「麻麻地」，不過屬擴充的好時機，該行將會新增7間分行及增聘50名前線員工，料年底分店數目升至23間，目標地區主要在沙田、馬鞍山、粉嶺及大埔，而員工數目則料升至200人。



他預計，該行今年全年生意額可達1.3億港元，較2018年近1.2億元上升逾8%。並指公司除主打二手市場，今年也會集中火力在一手市場，料新盤生意佔比將升至5成。



此外，他指出，該行去年中把新入職員工底薪定為每月11,000至13,000元不等，較同行為高，令員工流失率減少。



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