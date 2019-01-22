聯合國報告︰貿易緊張局勢或嚴重擾亂全球經濟

聯合國發布《2019年世界經濟形勢與展望》報告指出，由於貿易局勢緊張，全球貿易增長2018年從2017年5.3%放緩至3.8%。隨着2018年財政刺激措施帶來的推動力減弱，美國經濟增長預計將在2019年減緩至2.5%，並在2020年減緩至2%。2019年中國經濟增長或從2018年6.6%減緩至6.3%。



報告指出，貿易緊張局勢長期升級可能會嚴重擾亂全球經濟。預計這些影響將通過全球價值鏈傳播，特別是在東亞。中國和美國的增長放緩也可能減少對商品的需求，影響非洲和拉丁美洲商品出口。



儘管存在下行風險，包括退歐可能產生的影響，歐盟經濟預計將保持2%速度穩步增長。



聯合國首席經濟學家、負責經濟發展事務助理秘書長Elliott Harris指出，對多邊主義支持減弱、貿易爭端升級、債務水平升高引發的金融不穩定性、不斷增加的氣候風險以及頻繁的極端天氣事件，將進一步使經濟增長前景蒙上陰影。





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