【鷹君爭產風波】滙豐國際信託前高層被質疑前言不對後語

鷹君集團(00041)創辦人羅鷹石遺孀羅杜莉君(羅老太)告滙豐國際信託案(下稱受託人)周二再開庭續訊，繼續由受託人前董事總經理劉倩兒(Paulina Lau)作供。



庭上首次播出一段2016年1 月7日由羅家三子兼鷹君主席羅嘉瑞打給劉的電話錄音，內容有關羅嘉瑞向劉追問羅老太在當年1月6日提交的新意向書內容。劉提供的資訊包括︰老太提交了新意向書，由她以前從未聘用過的律師行撰寫，當中對三子主理的羅鷹石慈惠基金有影響，建議要開一次羅氏家族信託受益人會議。她評老太這樣做好奇怪，要看看老太提交新意向書是否受到不當的影響(undue influence)。



羅嘉瑞則在對話中多番表示，不知道母親有新的意向書，說「我媽媽唔會識呢啲」，並估計有兄弟姊妹「behind my back」做事。



代表老太的資深大律師余若海質疑，劉先前在庭上的作供說謊，因為她之前說在電話中沒有向羅嘉瑞交代新意向書的內容。劉辯稱之前的證供是特別指她致電給羅嘉瑞時沒有說，上述電話錄音是當天她致電羅嘉瑞後，接著由羅嘉瑞打給她。她亦辯稱當天太忙，太多事情發生，所以忘記上述電話錄音的內容。又指自己沒有將新意向書最重要的部分告訴羅嘉瑞，該部分就是羅老太希望將家族信託內決定事情的投票機制，由以往60%贊成才能通過，降低至51%。



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