【即市分析】美團後市偏淡　未宜沾手

東方產經「股博士隨筆」專欄作者股博士：內地已下發第三批遊戲版號，惟騰訊控股(00700)仍然無份，今日(周二)股價明顯承壓，拖累科網板塊氣氛。一眾新經濟股跌幅亦顯著，其中美團點評(03690)即市報43.45元，跌4.8%。



於本月初的大市反彈浪中，不少板塊均隨之回勇，惟新經濟股如美團、小米集團(01810)、及美圖公司(01357)等普遍呈橫行走勢，表現平平。反之今日市況回軟，上述股份卻率先下跌，反映投資者對部分未盈利的新經濟股，警戒性仍然偏高。



事實上，美團於2015至2017年三個財年均錄得虧損；截至去年9月底止第3季，亦錄得虧損832億元人民幣，業績未見起色，難免令保守資金卻步。另外，鑑於早前小米股份禁售期過後，即遇龐大沽壓。而美團部分限售股的禁售期將於3月底解除 ，距今僅剩約2個月時間。惟該股自上市以來，股價反覆下跌，與小米上市後股價走勢相似。其現價較招股價69元低約37%，解禁後可能會如小米一樣引發資金套現潮，此不確性亦將利淡股價表現。



走勢上，該股上市至今的下行勢頭未改，近期主要於45元邊橫行，觀其股價今日一連跌穿10天及20天線，14日RSI掉頭回落。若再失守42.5元，短線料將下試40元關，未宜沾手。

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