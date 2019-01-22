樓價UPDATES︰東環本月錄11宗買賣

二手市況略有好轉，個別屋苑交投增多，東涌東環本月已錄11宗買賣，有兩房單位減價42萬元，即以608萬元沽。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。



港島區



●西區寶翠園一月暫錄得2宗成交，包括5座中層C室，實用面積1,057平方呎，3房套間隔，望山景，以2,588萬元易手，實用呎價24,484元。



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九龍區



●大角咀港灣豪庭本月暫錄3宗成交，如7座中層A室，實用面積347方呎，兩房間隔，議價後剛以605萬元沽，實用呎價17,435元。



●長沙灣喜薈3座中層D室，實用面積391方呎，一房間隔，議價後獲新買家以638萬元承接，實用呎價16,317元。



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新界區



●東涌東環5B座低層1室，採兩房連士多房間隔，望海景，原開價650萬元放售，經議價後減價42萬元或約6.5%，最後以608萬元獲承接，實用面積484方呎計，折合呎價約12,562元。



●荃灣海濱花園15座高層D室，實用面積450方呎，兩房間隔，獲買家以573.8萬元承接，實用呎價12,751元，新買家為外區用家，見樓價回落，趁機尋覓合適單位，見上址樓價低於600萬元，可做高成數按揭，快速拍板入市。



●青衣綠悠雅苑本月錄得2宗成交，其中3座中層B室，實用面積543方呎，兩房間隔，去年底於未補價第二市場叫價598萬元，累減16萬元，獲「白居二」買家以582萬元承接，實用呎價10,718元。



●天水圍嘉湖山莊本月累計錄得29宗成交，較上月同期26宗為多，翠湖居1座高層E室，實用面積448方呎，兩房間隔，放盤一週即獲承接，成交價475萬元，實用呎價10,603元。



●屯門大興花園1期4座中高層G室，實用面積394方呎，兩房間隔，去年八月以連租約方式放盤，叫價530萬元，近日獲買家洽購，單位「無樓睇」交吉交易，議價95萬元後，最終以435萬元易手，實用呎價11,041元。



●大圍盛薈3座北翼低層A室，實用面積741方呎，三房連套房間隔，議價後以1,060萬元沽出，實用呎價14,305元。



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