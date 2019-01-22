【即市分析】慎防港股已見浪頂

東方產經「MARKET INSIGHT」專欄作者古勝：中國呢頭公布完去年GDP增長創28年新低後，美國總統「侵侵」就即刻在Twitter發文贈慶，指「中國應與美國達成真正協議，唔好再玩」。講到如何善用網上媒體，真係侵侵肯認第二，都冇邊個敢認第一。



另一方面，外媒指美國將正式向加拿大提出引渡華為高層孟晚舟，雖然消息未經證實，但已經觸動市場神經，加上美股周一休市，今晚(周二)美股復市可能先至見真章。



唔講美股，單睇港股就已經無多對路，事關從恒指日線圖觀察，周一高見27,323點後就重新回軟，今日即市跌穿兩萬七見26,901點，明顯受制去年12月初頂部27,260點阻力，後市如果衝唔上，咁好大機會又行番上落市，即又重返近幾個月約24,540至27,260點內上落的困局，大家都係睇路哪！

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