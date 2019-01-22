【調查】港人儲備缺口創新高　9成考慮退休後找兼職！

香港人要有幾多儲蓄先夠退休生活？友邦香港最新退休調查顯示，香港人普遍期望退休後有375萬元儲備；惟竟有65%人坦言自己的退休儲備不足，基於通脹壓力不斷，其儲備缺口更高達185萬元，創歷次調查新高。



面對儲蓄不足問題，調查發現市民會選擇延遲9年才真正退休，繼續工作至70歲，或削減退休每月生活高達約8,000元。更有91%港人已考慮退休後找兼職工作幫補洗費，變相「假退休」，反映香港人的退休生活很難樂觀。



調查同時發現香港人的退休儲蓄意識薄弱，有逾4成人平均到50歲後才開始署部退休計劃。同時港人管理強積金欠積極，如不作自願性供款、不了解投資組合、不定期檢視表現及不清楚回報等。



至於醫療開支儲備意識更薄弱，逾6成人沒有或不知如何預算，預留給突發醫療事故如癌症、中風、心臟病等。友邦香港及澳門首席企業業務總監劉家怡舉例，香港常見疾病醫療開支龐大，糖尿病每年開支逾55,000元，治療癌症3年的醫療開支更超100萬元。



她建議市民，除了多主動管理強積金外，亦要增加儲蓄或投資，如儲蓄保險或金年等高回報低風險的投資產品，同時不能過份倚賴防守性投資，如銀行存款便有機會跑輸通脹。



友邦香港於去年11月中，訪問了逾千名年齡介乎18至65歲，最少握有一個強積金帳戶的在職港人。



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