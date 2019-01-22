歐股跌幅收窄　銀行股有沽壓

歐洲股市早段跌幅收窄，英國富時100指數最新跌0.197，報6,958點；德國DAX指數跌0.18%，報11,116點；法國CAC指數跌0.2%，報4,857點。



銀行股有沽壓，法國巴黎銀行跌2.06%；法國農業信貸銀行跌2.16%；德意志銀行跌3.47%；德國商業銀行跌2.24%；巴克萊銀行(Barclays)跌1.21%。



零售板塊普遍向好，英國第二大連鎖超市J Sainsbury股價升2.2%；同業Morrison升1.55%；法國家樂福(Carrefour)升0.53%。



個股方面，英國手機零售商Dixons Carphone公布持維其業績指引不變，其股價升6%。



電競概念股Logitech股價升3.3%；此前該公司上調業績預測。



【16:01】歐股主要指數開市受挫，英國富時100指低開0.57%，報6,830點；德國DAX指低開0.52%，報11,078點；法國CAC指數低開0.45%，報4,845點。



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