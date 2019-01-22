【市後重點睇】人民幣跌破6.8關　道期大跌

2019年01月22日 16:20
  • 東網電視
    更多新聞短片
    (美聯社圖片)

    美匯指數升至96.4，圓匯升至109.3，港匯低至7.846。人民幣跌破6.8關，CNH見6.81；金價重上1,281美元後回落。油價受壓，布油及紐油分別跌至62.2及53.4美元。道指期貨跌168點。

    ●市後重點︰
    17:30 英國11月三個月平均周薪年率
    17:30 英國11月ILO三個月失業率
    18:00 　德國1月ZEW經濟景氣指數
    21:30 　加拿大11月批發貿易銷售月率
    21:30 加拿大11月製造業銷售月率
    23:00 美國12月成屋銷售月率

    ●恒生指數收市企穩二萬七，跌191點，報27,005點；中石油挫3%。https://bit.ly/2sFP3s5

    -【大師午間教路】美股彈埋呢口將急跌。http://bit.ly/2Msp2pu

    ●佳源國際控股(02768)午後急瀉22%中途停牌，暫未悉原因。
    https://bit.ly/2AUvNvK

    -佳源又瀉兩成，多隻細價股跟住散！http://bit.ly/2FKjZQP

    ●【即市分析】國壽「腳仔軟」伺機Put。http://bit.ly/2Uau78y

    ●【股匯攻略】恒指能否延續升，睇實呢個位。http://bit.ly/2T5tHjt

    ●歐股3大指數低開。http://bit.ly/2MuHpdv

    ●A股快報：三大指數收市齊跌逾1%，滬綜指失守2600關。https://bit.ly/2U4Tb0z

    ●亞洲股市：日股全日收跌96點。https://bit.ly/2AZaV6r

    ●【調查】港人儲備缺口創新高　9成考慮退休後找兼職！http://bit.ly/2FJqS4G

    ●周大福：1月上旬生意錄正增長，毋須調整港店舖網絡。http://bit.ly/2sC3gq4

    ●【鷹君爭產風波】滙豐國際信託前高層被質疑前言不對後語。
    http://bit.ly/2Hs0XjD

    ●羅兵咸永道：貿戰影響近3成CEO料經濟放緩。http://bit.ly/2sGrCyS

    ●聯合國報告︰貿易緊張局勢或嚴重擾亂全球經濟。http://bit.ly/2S0zyt8

    ●國際貨幣基金組織(IMF)總裁拉加德表示，2019年全球經濟增速放緩的風險加大，但不會呈現衰退的趨勢。http://bit.ly/2MmGCel

    ●逸瓏灣8累收1180票，超額認購逾4倍。http://bit.ly/2CDChPt
    －－－－－－
    《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！
    遊戲下載：
    https://goo.gl/i2t1yj

    想睇更多一、二手樓精彩故事，即click以下連結：
    新盤置啱睇
    http://money18.on.cc/newflat/

    二手置啱Feel
    http://money18.on.cc/usedflat/