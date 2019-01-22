【市後重點睇】人民幣跌破6.8關　道期大跌

美匯指數升至96.4，圓匯升至109.3，港匯低至7.846。人民幣跌破6.8關，CNH見6.81；金價重上1,281美元後回落。油價受壓，布油及紐油分別跌至62.2及53.4美元。道指期貨跌168點。



●市後重點︰

17:30 英國11月三個月平均周薪年率

17:30 英國11月ILO三個月失業率

18:00 德國1月ZEW經濟景氣指數

21:30 加拿大11月批發貿易銷售月率

21:30 加拿大11月製造業銷售月率

23:00 美國12月成屋銷售月率



●恒生指數收市企穩二萬七，跌191點，報27,005點；中石油挫3%。https://bit.ly/2sFP3s5



-【大師午間教路】美股彈埋呢口將急跌。http://bit.ly/2Msp2pu



●佳源國際控股(02768)午後急瀉22%中途停牌，暫未悉原因。

https://bit.ly/2AUvNvK



-佳源又瀉兩成，多隻細價股跟住散！http://bit.ly/2FKjZQP



●【即市分析】國壽「腳仔軟」伺機Put。http://bit.ly/2Uau78y



●【股匯攻略】恒指能否延續升，睇實呢個位。http://bit.ly/2T5tHjt



●歐股3大指數低開。http://bit.ly/2MuHpdv



●A股快報：三大指數收市齊跌逾1%，滬綜指失守2600關。https://bit.ly/2U4Tb0z



●亞洲股市：日股全日收跌96點。https://bit.ly/2AZaV6r



●【調查】港人儲備缺口創新高 9成考慮退休後找兼職！http://bit.ly/2FJqS4G



●周大福：1月上旬生意錄正增長，毋須調整港店舖網絡。http://bit.ly/2sC3gq4



●【鷹君爭產風波】滙豐國際信託前高層被質疑前言不對後語。

http://bit.ly/2Hs0XjD



●羅兵咸永道：貿戰影響近3成CEO料經濟放緩。http://bit.ly/2sGrCyS



●聯合國報告︰貿易緊張局勢或嚴重擾亂全球經濟。http://bit.ly/2S0zyt8



●國際貨幣基金組織(IMF)總裁拉加德表示，2019年全球經濟增速放緩的風險加大，但不會呈現衰退的趨勢。http://bit.ly/2MmGCel



●逸瓏灣8累收1180票，超額認購逾4倍。http://bit.ly/2CDChPt

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