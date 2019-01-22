【fb直播】港股調整浪就殺到？譚朗蔚咁講！

有傳美國將向加拿大提出引渡華為「太子女」孟晚舟，市場擔心會影響中美貿易談判，加上國際貨幣基金組織(IMF)3個月嚟第2次降低全球經濟預測，港股周二(22日)即時腳軟，收市險守27,000點，唔通調整浪好快殺到？



中國廣電總局下發第3批遊戲版號，騰訊控股(00700)等了又等，依然榜上無名，股價即時倒跌，「企鵝仔」暫時要抖一抖？



內地領導人表明要在今年，爭取重點慢性病藥品價格明顯降幅，醫藥股偏軟。藍籌藥股中國生物製藥(01177)還要被大行麥格理唱淡，削目標價兼降評級，有貨的投資者係咪要盡早止蝕？



內房股普遍受壓，日前暴跌嘅小型發展商佳源國際(02768)停牌，有傳大股東質押逾9成股權，消息令人關注中小房企嘅資金鏈，呢類股份係咪唔掂得？近日衝入博反彈嘅投資者隨時血本無歸？



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