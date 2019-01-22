【今日破位表】生科股承壓　君實創上市新低

恒指今日微幅低開7點後，一度倒升27點至27,223點，惟隨後回吐壓力趨增，及傳出美國向加拿大提出引渡孟晚舟消息，拖累大市再度向下，日內最多曾跌341點至26,854點，收市報27,005點，跌191點，成交額841億元。即市創52周新高的股份(主板及創板)有10隻，股價創52周新低的股份有45隻。(詳見創52周新高/低股份表：http://bit.ly/2zwNpei )



近日國家領導人表示，要於年內爭取在重點慢性病藥品價格上有明顯降幅，使藥股於大市轉弱下集體回軟。其中一眾生物製藥公司沽壓普遍較重，君實生物(01877)及信達生物(01801)均跌逾5%。君實日內更創下21元的上市新低，不過仍較招股價19.38元高出8.3%。



另一方面，五礦資源(01208)發盈警後股價連日下挫，繼昨日暴跌逾2成後，今日亦曾跌逾1成，創下2.5元的52周新低，不過收市跌幅縮窄至5.7%，報2.64元，成交額達1.19億元。

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