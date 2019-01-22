花旗：美經濟未見衰退　牛市未死　原因是...

外國傳媒報道，花旗發表報告指出，雖然預期美國2019年經濟增長會放緩至約2%，但看不到有陷入衰退的徵兆，因以下3點：



【債息】

該行指出，投資者可觀察3項經濟領先指標，一旦同步有異動，才值得擔心。它們分別是債息曲線、申領失業救濟金，以及工商界信貸條件。



首先是債息曲線，它主要涉及短期與長期債息的對照，在美國，主要是觀察2年期及10年期。一般來說，由於2年期債券年期較短，利率自然較10年期為低，一旦逆轉，就是所謂「債息曲線倒掛」，往往是經濟衰退的先兆。



不過，目前兩者息差仍是正數，大約是0.19厘，為正常水平。再者，往績顯示，過去4次「債息曲線倒掛」出現後，標指不但不會下跌，平均回報更達19.7%，因「債息曲線倒掛」往往預示經濟會在未來1至2年內衰退，而不是立即衰退。



因此，花旗認為，標指年底仍有望升上2,850點水平，較目前依然有大約14%上升空間。



【申領失業救濟金】

除了債息，投資者亦可關注美國新申領失業救濟金的人數變化。若企業裁員成風，申領失業救濟金的人數自然上升，惟目前並沒有，依然處於近50年的低位，僅21.3萬人。該數據每周四公布。



花旗表示，除非看到該數據有上升趨勢，否則不用太擔心有衰退風險。



【工商界信貸條件】

一旦銀行界覺得有需要「落雨收遮」，就會收緊對工商界的信貸條件，2008年時就是這樣。不過，目前企業要借貸依然容易，預示未來9個月實體經濟會有良好表現。



花旗又相信，牛市不會因為「老」而消失，反而更受聯儲局政策影響，只要收水行動不太進取，牛市依然會有喘息空間。

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