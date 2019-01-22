高盛︰內地經濟增長料放緩至6.2%　人幣「穿7」不易

高盛亞太區首席經濟分析師迪安竹表示，受中美貿易戰及中國政策調整影響，今年中國經濟增長進一步放緩至6.2%，預期中國會繼續推出更多財政政策來刺激經濟，惟取態會趨向審慎。



他續指，過往幾年中國刺激政策有一定的負作用，如令內地消費增長減慢，導致實體經濟放緩，因此今年中國刺激政策料會聚焦於實體經濟層面，包括減稅及放寬地方政府發債，加大基建投資，並減少去槓桿政策力度，或令今年內地信貸增長有溫和增長。



他又說，隨着中國經濟表現較好時，內地樓市調控政策普遍會較嚴厲，以減慢樓價上升速度，估計今年中國或會放寬相關調控措施，但不會全面撤除調控。



對於人民幣走勢，迪安竹指，要視乎中美貿易談判結果，儘管中美貿易暫時休戰，但由於兩國需就多個領域達成共識，相信在三月底前難完全達成和解協議，令市場情緒普遍較悲觀。惟據該行基本情景預測，在美國加息步伐減慢及無進一步上調關稅的情況下，預料人民幣年內「穿7」機會較低。



問及香港今年經濟增長，迪安竹說，在中國同美國經濟放緩下，香港作為細小城市及全球貿易開放市場，其經濟勢必受到衝擊，預料今年香港GDP增長介乎2.5%至2.6%。



高盛首席經濟分析師哈哲思則預料，美國今年將會加息一至兩次，惟上半年料會按兵不動。



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