全球經貿戰：中美談判進展或令亞洲出現「經濟驚喜」

外國傳媒報道，花旗認為，2019年亞洲或會出現經濟驚喜！原因是中美貿易戰或有好過預期的協議。



該行指出，近期中美雙方已釋放出正面信號，很大機會能避免再加徵關稅，或許會在此基礎上，出現更大的利好信息。該行相信，中美貿易談判取得重大突破，宣布停止關稅及發表較市場預期更多的和解基調，將是一個看似合理的宏觀經濟意外結果。不過，花旗亦補充，雖然貿易方面可能有驚喜，但科技問題上仍然棘手。



事實上，目前中美雙方都需要和解，一來中國貿易數據已變差，二來美國總統特朗普已受到本土壓力，當中，股市更被他視為政績，不會讓它大跌。根據「休戰90天」規定，中美雙方需要在3月1日限期前公布協議，否則美國將會再加徵關稅。

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