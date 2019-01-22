【北水追蹤】買工行神華沽招行　佳源錄淨流入

港股今日(周二)反覆向下，恒指險守兩萬七收市，最後跌191點報27,001點，主板成交841億元。港股通成交額約72億元，較上個交易日減少約28億元，佔主板成交額8.5%；南下資金淨流入3.56億元人民幣。



部分中資金融股繼續受捧，工商銀行(01398)錄得港股通淨買入約3.3億元，為全日淨流入最多之個股。中國銀行(03988)、建設銀行(00939)及中國平安保險(02318)亦分別有8,968萬元、7,526萬元及2,485萬元的淨買盤支持。



中國神華(01088)、舜宇光學(02382)及東陽光藥(01558)分別錄得淨買入1億元、6,180萬元及1,897萬元。佳源國際(02768)股價急挫逾兩成後停牌，其港股通再有約1,668萬元的淨買入。



招商銀行(03968)港股通淨流出約1.1億元，為全日淨賣出金額最多之個股。融創中國(01918)、中國石油股份(00857)及吉利汽車(00175)港股通亦分別有約6,991萬元、6,616萬元及6,222萬元的淨沽出。



另外，中國太平(00966)、農業銀行(01288)及騰訊控股(00700)港股通分別錄得淨賣出約4,622萬元、2,405萬元及1,621萬元。

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