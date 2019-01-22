歐洲第二大基金舵手：股市已預示今年經濟艱辛

外國傳媒報道，歐洲第2大基金、管理資產達7,900億美元的標準人壽安本集團(Standard Life Aberdeen)聯合行政總裁Martin Gilbert於達沃斯經濟論壇警告，相較1年前，目前包括中美在內的全球許多地緣政治風險已惡化。再者，英國將於3月29日屆脫歐「大限」，惟目前依然不明朗，令全球增添憂慮。



他警告，目前全球經濟遇到更多逆風，金融市場將更趨波動。即使不少經濟學家甚至認為2020年全球經濟仍向好，但股市正對我們說「不」。他提醒，股市通常是非常良好的前瞻指標，目前正預示前路艱辛。

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