殿堂級大戶警告：金融市場仍未計入這負面因素...

外國傳媒報道，國際資深投資銀行家、曾為全球最大私募股權基金之一黑石集團(Blackstone)副主席，現為全球最大債券基金公司PIMCO董事總經理及副主席John Studzinski警告，金融市場一定要開始為全球民粹主義領袖的性格計價。



他說：「去年其中一項不能預測的事情是地緣政治陷入衰退，即各國爭拗加劇。再者，過去10年，我們太集中關注央行寬鬆貨幣政策帶來的經濟增長。現時我們需要關注領袖性格對經濟增長的影響。」其言論明顯針對美國總統特朗普在內的行為。



事實上，除了特朗普，有「巴西特朗普」之稱的博爾索納羅(Jair Bolsonaro)已在今年就任巴西總統，墨西哥現任總統奧布拉多爾(Andres Manuel Lopez Obrador)亦是民粹領袖。



Studzinski警告，特朗普、英國脫歐公投，以及博爾索納羅所引發的地緣政治變數，實在很難評估，呼籲投資者要小心。

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