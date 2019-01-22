22日升近10%！呢個國家股市成投資新寵

外國媒體報道，作為拉美地區最大經濟體的巴西，其股市表現未受去年至今的市場波動影響，主要股指今年以來已上漲了9.2%；去年全年也升了15%。



一項調查顯示，投資者對巴西股市充滿信心，有約有90%的受訪者預計巴西股市到了2019年年底將大幅高於目前水平。



市場普遍認為，巴西新政府將兌現其從企業私有化到推進養老金改革的一系列有利於市場的承諾。



軍人出身的極右翼博爾索納羅(Jair Bolsonaro)年初就任巴西第44屆總統。Woodman Asset Management策略師Bernd Berg表示，他有望刺激巴西基準股指Ibovespa漲至130,000點，巴西貨幣雷亞爾兌美元匯率則可能在明年年中前跌至3以下。

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