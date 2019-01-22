鱷王警告：下次經濟危機將是一生中最驚嚇

外國傳媒報道，全球最大對沖基金Bridgewater創辦人、號稱「鱷王」的達利奧(Ray Dalio)於達沃斯經濟論壇警告，下一次全球經濟倒下不但會對金融市場造成巨大影響，更會是他人生之中最驚嚇。



他說：「長遠而言，最令我感到驚怕的是我們缺乏貨幣刺激政策，這是我們最有價值的救市工具。與此同時，我們正面對更大的政治和社會對抗。因此，下一輪經濟倒退是我最擔心的。」



他又重申，目前遇見的政治問題及貿易糾紛，讓他聯想到1930年代大蕭條時期。他說：「這些政治事件現時與經濟有高度關連，我認為已變成目前投資環境的特徵。」

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