財經評論：放水十年遺禍多　全球貧富更懸殊

2008年金融海嘯後，各央行前仆後繼放水，挽回了環球經濟。可惜的是，受惠放水的多為有錢人，十年來貧富懸殊持續惡化，衍生了民粹主義，印證今天的繁華是虛浮，同時預示各國救市黔驢技窮，一旦經濟再度受挫，重啟巨額放水只會讓基層更不滿，形成惡性循環。



據最新調查顯示，全球首26名富豪的身家，已等於世界一半貧窮人口，較2017年的43名再減，反映財產更集中在一小撮人手裏。去年億萬富豪每日財富進帳就達25億美元，按年升12%，拉勻計，每兩日就誕生一位億萬富豪；相反，全球最貧窮的一半人口財富竟按年跌11%，足見窮人愈益被壓榨，民粹主義怎能不盛行？



理論上，要解決上述問題，最簡單是向有錢人抽稅。報告指出，只要肯向全球最有錢1%人加稅5%，就能為2.6億小孩提供教育及拯救3,300萬人的生命。可惜世上並無「烏托邦」，諷刺的是，各國政府目前更倒行逆施，大力提倡減稅救市，最受惠的又是有錢人。



是的，有錢人一餐飯的價錢，可能已是一名基層打工仔一個月的工資。如是者，當政府要救經濟，寧可讓有錢的一群受惠，透過解開他們的慳囊，再層層向下，令基層保住飯碗；相反，若為了基層糊口而向有錢人「開刀」，反造成商界縮支裁員，後果可能更不堪。這樣的邏輯看似有道理，但實實在在就是造成貧富差距激化的癥結。



事實上，有錢人因掌握資訊不對稱優勢，輕易從政策中得益。近十年央行放水，讓利率降至史上極低水平，商家看準機會，銀行又願意配合，以巨額借貸再炒賣資產，利潤數以倍計；相反，基層根本無能力借貸炒賣，焉能不仇富？



回看金融海嘯爆發前，全球債務約160萬億美元，但目前已飆至244萬億美元左右，即十年狂飆約84萬億美元，當中窮人佔多少？相信不言而喻。正因如此，近年市場已泛起資本主義沒落的警告。美國之所以在二次大戰後急速冒起，是因「美國夢」能讓窮人白手興家。不過，2008年金融海嘯讓全世界人承受有錢人的貪婪之罪，人們就覺悟資本主義已變質至「精英主義」，讓更多人感到沮喪，於是發起了「佔領華爾街」。時至今日，不少人已不再相信辛勤工作和教育是足夠的，因他們看不到出路，覺得自己被騙了。



既然央行放水十年被證明是激化貧富更懸殊的主因，當下次經濟有危難時，救市仍管用嗎？若不再有效，經濟會怎樣？投資者實須深思。

－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



想睇更多一、二手樓精彩故事，即click以下連結：

新盤置啱睇

http://money18.on.cc/newflat/



二手置啱Feel

http://money18.on.cc/usedflat/