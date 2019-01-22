創意新勢力：AI人掘金！全球商機衝8千億

人工智能(Artificial Intelligence，簡稱AI)作為近年炙手可熱的領域，不僅全球搶奪相關人才，香港的大學也在趕快推相關學科培育新血。面對未來數年AI市場規模急增、工作職位愈來愈多，年輕人或可把握機會為自己的「錢途」鋪路。



在2019/20學年，數間大學將新開辦AI相關的學士課程招收首批學生，包括香港大學推出文理學士(應用人工智能)學士學位課程、香港中文大學開辦「人工智能：系統與科技」學士學位課程；香港理工大學的電子計算廣泛學科新增金融科技及人工智能主修；香港城市大學亦會開設「數據科學(理學士)」等新本科課程，準備升讀大學的年輕人不愁選擇。



香港城市大學電腦科學系客席教授陳漢偉表示，其實全球AI課程過去20、30年都有，但過往學生對這方面的興趣不大，因揀科想有好前途，而數年前很少公司需要聘請AI人才，自然令出路不及其他熱門學科。



再者，AI包括很多方面，例如大數據背後的分析和程式運算、自然語言處理、電腦視覺與圖像辨識等都可以是AI，這些一直都存在，只是大家不會刻意講AI。直至近年AI興起，多了大學用AI作為學科名稱，才令大家覺得多了這類課程。



香港中文大學工程學院副院長(外務)黃錦輝表示，人工智能是指透過創新技術使電腦能模仿人類的思考方式去行事和學習新知識。它早於五十年代已出現，但到近年才流行，主因近年在雲計算、大數據分析、以及深度學習三個領域的技術都出現了突破。現時的數據包含大量、實時、多樣化的特質，過往因技術所限不能在極短時間處理和分析，窒礙了AI的發展。當現時上述技術已相對發展成熟，商界較容易利用，遂可製造很多就業機會和需求。因此，學界有需要及時推出相關課程，幫助未來的經濟發展，畢竟辦教育也要了解社會需要。



AI是全球大趨勢，各地政府和商業機構皆積極投資人工智能和相關的創新科技，全球同時出現AI專才嚴重短缺的情況。黃錦輝表示，隨着港府推展創新和科技政策，未來4至5年預計將創造5萬個就業機會予擁有高科技知識和技術的人士。以去年第四季香港勞動人口約397.8萬人計，佔比約1.25%。



近日有市場研究報告表示，截至2018年底，全球AI軟件市場價值料為81億美元(約631.8億港元)，預計到2025年將急速增長到1,058億美元(約8,252.4億港元)，「錢途」絕對不容忽視。



安俊人力資源顧問董事總經理周綺萍表示，市場上對AI人才的需求在近一年大增，薪酬普遍較一般的資訊科技職位高一至三成，當然高出多少還要視乎申請者擅長哪些領域、經驗多寡等。AI是新潮流，就像很多年之前商界極需要找人開發網站，但當年懂的人不多，薪酬就被搶高了。



她續指，觀察到現時金融、電訊、科技、顧問公司等行業較多聘請AI相關職位，預期未來持續有高需求的機會大，就如資訊科技職位近5、6年都很搶手。她又舉例，資深的網絡安全專家年薪可高達100萬、200萬元。雖然暫時見到AI相關職位只有70萬、80萬元年薪，但如果應徵者在科技領域上很有經驗，取得過百萬年薪亦不出奇。



身兼香港電腦學會人工智能專家小組召集人的陳漢偉補充，其實任何需要運用人腦思考的工作，都可以利用AI輔助，所以基本上任何行業都需要AI，只是運用AI後取得的回報可能有高有低，所以令不同行業在投資AI的速度上有別。



當中，在講求時間就是金錢的金融業，是最多運用AI的行業，利用AI縮短決策時間、進行大數據分析、了解客戶需要等。金融機構投資AI後可能較其他行業取得更大的潛在回報，自然更踴躍在此領域投資和聘請人才。



他笑言現在的學生較實際，要見到大機構的招聘廣告寫着聘請AI人才才會去讀相關學科。隨着這一兩年多了這類招聘廣告，學生對相關學科的需求亦大大上升。然而，香港的大學就每科所收的學生數目，不可能因需求急增而多收一倍學生，不似外國的大學在收生上有較大自由度。這可能需要政府和學界在日後逐步配合。



●港具搶奪人才競爭力

AI人才渴市，全球瘋搶，而學者認為香港不乏搶奪人才的競爭力。中大黃錦輝表示，要招聘AI教授不容易，但亦不乏申請：「全球都在搶人，困難地方不只是與全球大學爭，還要與商界爭。不過，香港對海外AI專才有吸引力。」



例如，不少外國教授看好亞洲、特別是中國市場的發展機會，但又覺得不習慣內地的生活，於是會過來香港。原因是香港的生活相對上較似外國，適應會快一點。而對一些海外讀書回流的內地教授，香港的吸引力更大，因他們既想回祖家，但又比較習慣外國的生活，所以或會先選擇在港定居。再者，港府近年亦非常努力吸引和挽留人才。



城大陳漢偉補充，據研究學報數據庫《Scopus》統計，按照全球由2011至2015年AI研究論文被引述次數及對行業的影響力，香港的人工智能研究位列全球第三，儘管落後於瑞士和新加坡，但較第四位的美國還要厲害。當然，以AI論文數量計，美國和中國遠多於香港，但論文的影響力不及香港。

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