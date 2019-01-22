全球經貿戰：中方承諾消除對美貿盈恐「違法遭制裁」

目前金融市場對中美貿易談判結果感到樂觀，惟資深官員警告，協議有可能違法！外國傳媒報道，世界貿易組織(WTO)上訴機構前主席、美國眾議院前議員James Bacchus撰文指出，早前有報道透露，中國願意在未來數年徹底消除對美貿易盈餘，涉及購買1萬億美元的美國貨品。姑勿論最終能否做到，但最大問題是這項交易「很可能違法」。



他表示，因為中美皆是世貿組織成員，受到反歧法規例監管，有責任確保在貿易上不偏袒任何一個國家。再者，中國任何一項有關於補貼的改革，都必須要符合世貿所有成員的利益，不能只對美國有利。



舉例來說，目前中國已承諾增加向美國進口大豆，但國內整體消耗量很可能不會上升，即中國可能會將原本要在巴西採購的大豆，轉移向美國購買。這樣的話，已經違反了世貿的規定，因為美國會在巴西身上奪取利益，巴西可以向世貿要求，對中國採取法律行動，而且會勝訴，結果是面對制裁。



若中國面對制裁，結果是會失去享受投訴國(例如巴西)的經濟得益，由於它們總有其他貿易往來，每年損失可以高達數以十億美元計。

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