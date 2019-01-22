新股專輯：Manpower分拆大中華區業務來港上市

紐交所上市的人力資源公司萬寶盛華(Manpower Group)(美股:MAN)就分拆大中華區業務「萬寶盛華大中華」，於周一晚上遞交主板上市申請，華泰金融任獨家保薦人。



據初步招股文件引述諮詢機構數據，以2017年營收計，萬寶盛華大中華為大中華區(即中國、香港、澳門及台灣)最大的人力資源解決方案供應商。截至2018年9月底止9個月，該公司已為逾2.2萬個客戶提供服務，包括「獵頭」、招聘流程外包及提供合約員工等。期內溢利錄約8,945.1萬元人民幣(下同)，按年增加43%；收入按年升19.34%至17.40億元，其中85.1%來自提供合約員工業務。



文件指，預期集資所得用於進一步擴大業務規模及市場份額，例如策略性併購、投資品牌建設及數碼營銷、投資研發、增強技術能力及發展數碼人力資源平台，以及一般企業用途或營運資金。



於上市前，萬寶盛華持有萬寶盛華大中華51%股權，而中信証券(06030)則持股約44%。



另外，內地融資租賃企業國際友聯再度遞交上市申請，保薦人為信達國際。

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