德國經濟陷衰退邊緣　原因竟是一條河？

外國傳媒報道，研究機構Pantheon Macroeconomics警告，德國經濟因要面對一個不尋常因素，很可能會拖累去年經濟陷入輕度衰退。該因素是「一條河乾涸」。



報告指出，德國製造業在2018年最後數個月的下挫可能加劇，原因是萊茵河(River Rhine)水位不尋常地處於低水平。該河位於德國工業心臟地帶，而製造業則是該國最重要的經濟命脈，故水位下降會對整個德國構成影響。



據了解，萊茵河對德國工業甚為重要，不但能為德國製造業分銷原材料提供途徑，亦為製成品運輸到歐洲最大港口荷蘭鹿特丹提供途徑。近期水位異常低，已令部分較淺地區的船隻近1個多月無法航行，嚴重影響到當地工廠運作，因能承受的運力下降，大大影響貨運量，運輸時間拖長亦會影響產品價格，尤其是油價經常波動。



舉例來說，德國重要鋼鐵商Thyssenkrupp的鋼鐵材料，無法如期運送到福士汽車(Volkswagen)位於杜伊斯堡(Duisburg)的工廠；化工廠BASF因轉變運送貨物方式，成本增加2.5億歐元。



運輸困難也影響到燃料供應。由於油輪在去年12月前難以出行，使部分地區加油站燃料供應緊張；亦由於煤礦無法輸送到發電廠，迫使電廠以天然氣發電，使歐洲天然氣在去年11月時漲價13%。



因此，大眾勿輕視氣候變化所帶來的影響。

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