樓價UPDATES：荃灣交投反彈　灣仔尚翹峰12年賺6球

荃灣爵悅庭本月暫錄約7宗成交，較上月全月錄得3宗買賣，多出逾1倍，平均實呎價約14,907元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。



港島區



●灣仔尚翹峰1座低層C室兩房戶，實用面積491方呎，向南及景觀開揚，獲買家以1,060萬元購入，實用呎價21,589元，單位12年升值644萬元。



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九龍區



●長沙灣宇晴軒2座低層H室，實用面積約467方呎，屬兩房間隔，由於單位叫價吸引，故獲區內買家以約720萬元承接，實用呎價約15,418元。原業主於2007年11月以約275萬元購入，期內升值逾1.6倍。



●九龍塘又一居17座低層F室，實用面積584方呎，採三房包括套房間隔，享內街景，買賣雙方議價後以980萬元成交，實用呎價16,781元。該屋苑本月暫錄2宗成交，平均實用呎價18,195元。



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新界區



●爵悅庭西爵軒中層H室，實用面積約464方呎，原則為一房，現已改為兩房間隔。單位最初叫價約700萬元，減價約20萬元後，以680萬元成交，實用呎價約14,655元。上址為原業主於2014年11月以約530萬元購入，4年多升值約28%。



●屯門豐連1座低層F室一房戶，實用面積339方呎，租客鍾情上址客廳及房間均座擁泳池景，加上屋苑為區內最新入伙的樓盤，故以1.2萬元承租，實用呎租為35.4元。

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