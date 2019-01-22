新盤UPDATES︰多個新盤開售及加推　帶動一手銷情

新盤收票持續理想，本周多個新盤開售及加推單位應市，一手銷情料續上揚。



●逸瓏灣8累收1180票 超額認購逾4倍

新盤認購反應保持踴躍。信和置業(00083)營業部聯席董事田兆源表示，旗下大埔逸瓏灣8，今日(1月22日)下午3時正式截止接受認購，初步點算共錄約1,180張入票登記，超額認購逾4倍。



他指出，明日(23日)開售228伙屬項目折讓最大單位，價單市值約23.49億元，折實平均呎價僅13,704元，之後加推單位具5%起加價空間。



他透露，同系觀塘凱滙第2期今日已沽3伙，本月速售65伙，兩期累沽1,449伙，套現逾176億元。



●Downtown 38加推66伙 周六發售

發展商積極加推單位搶客。新鴻基地產(00016)旗下馬頭角Downtown 38，繼上周六(1月19日)開售155伙極速沽清後，發展商剛落實次輪銷售安排，將於本周六(1月26日)推售66伙，星期四(1月24日)晚上9時截止接受認購登記。



扣除最高優惠後，該批單位折實平均呎價19,780港元，售價介乎約565.38萬至793.79萬元，呎價約18,721至20,963元。



●The Carmel加推24伙標售

據一手銷售資訊網資料，永泰地產(00369)旗下屯門The Carmel上載新一份銷售安排，將於本月26日至31日，每日上午11時以招標形式推出24伙，並於中午12時截標。該批單位包括12座洋房，其餘為連天台或連平台的特色戶。



●維港頌3宗交易未有進展

據一手銷售資訊網資料，長實集團(01113)旗下北角維港頌錄得3宗交易未有進展個案，涉及單位為第1座31樓、32樓及33樓的B室。



該批單位面積同為1,594方呎，於上周一(1月14日)售出，當時成交價介乎8,296.9萬至8,767萬元，呎價介乎5.2萬至5.5萬元，3伙合共涉資逾2.55億元。



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