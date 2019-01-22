復出救市　iPod touch 7設計配置看齊iPhone？

之前外媒曾有消息稱，蘋果公司(Apple Inc.)正在打造新一代iPod touch 7，近日外國傳媒披露了更多消息，指新一代iPod touch將採用iPhone的「M字額」設計，而且更用上7吋屏幕，解像度為1920×1080像素。據悉，iPod touch新版本將於今季開售，亦是該系列自2015年後首次迎來新版本。



這款iPod touch將搭載的是A11處理器，同時還有2GB內存，有128GB和256GB兩個存儲空間可選，同時也支援人臉識別開鎖功能、無線充電等。



按照設計師打造這款設備的出發點，這根本就是一台不支援流動網絡，亦不能打電話的iPhone，其餘配置和功能亦與iPhone看齊。



消息稱，新一代iPod Touch最低配置的32GB版本，售價將低至約2,300港元。



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