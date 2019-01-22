中裕斥逾4.6億人幣　收購兩家河南天然氣公司

中裕燃氣(03633)宣布，斥4.62億元人民幣(下同)收購兩家河南省天然氣公司，分別為高遠天然氣(孟州)及高遠天然氣(溫縣)的全部股權。



高遠天然氣(孟州)於河南省焦作市下轄的孟州市從事管道燃氣業務，並會銷售、維修及安裝燃氣用具，以及售賣車用壓縮天然氣。該公司2017年稅後溢利1,824.5萬元，按年增長約1.2倍。以收購價2.57億元計算，市盈率約為14.1倍。



高遠天然氣(溫縣)則於河南省焦作市下轄的溫縣從事管道燃氣業務，並會銷售、維修及安裝燃氣用具，以及售賣車用壓縮天然氣、設計及安裝燃氣項目。該公司2017年稅後溢利為1,225.5萬元，按年增長64.89%。以收購價2.04億元計算，市盈率約為16.6倍。



集團解釋，中裕在河南省焦作市的市場地位穩固，收購事項之前並未於孟州及溫縣開展任何重大業務，只是在附近地區有若干城市燃氣項目，因此收購事項可望帶來協同效應。



事實上，中裕行政總裁呂小強去年提過，內地燃氣市場「已經畀人攞得七七八八」，因此搜尋併購的步伐一定停下來。

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