細價股又異動　券商教5招揀股免中伏

上周股價曾經暴瀉近9成的內房股佳源國際(02768)，周二(1月22日)股價急挫逾兩成後停牌。細價股再度異動引起市場擔憂，日資券商大和發表報告表示，儘管截至去年底為止，小型股已經連續五年跑輸大型股，惟現時看不到有大量證據顯示今年可以扭轉頹勢，意味小型股或連續六年跑輸大型股。



大和發表報告指出，過去5年MSCI香港小型股指數均跑輸MSCI香港大型股指數，跑輸時間為該報告涵蓋的七個亞太區市場中最多；去年MSCI香港小型股指數跑輸大型股指數20個百分點，同樣是七個市場中最差，原因除受中美貿易戰衝擊外，還有沽空機構狙擊港股愈益頻密，加深市場對香港小型股的負面印象。



該行又稱，MSCI亞太區(除日本外)小型股指數過去3年均跑輸大型股指數，為史上最長紀錄，2019年盈利增長僅較大型股指數高4.3個百分點，欠缺吸引力，直言充其量只能代表小型股盈利預測再被調低的空間有限，不建議投資者增持。若以盈利增長預測、預測市盈率、財務安全(如債務對市值比率)三個指標來看，2019年香港小型股不見得會較大型股有優勢。



訊匯證券行政總裁沈振盈表示，今年上半年小型股「一定無運行」，下半年亦難言樂觀。他認為，經濟放緩壓力下，小型企業會面對較大挑戰，並非中央刺激經濟就能受惠，況且不少重倉小型股的投資者會做孖展，惟現時流動性緊張，證券行收緊孖展下，被斬倉情況或會陸續出現。



一名研究小型股多年的分析員表示，香港小型股普遍欠缺券商覆蓋，同時業績不夠穩定，加上流通性低，現時很多基金經理不願花時間發掘小型股，直言「以前將一、兩成資金買入小型股博跑贏大市的情況已經不復再。」他又指，小型股已經不能作為大市前瞻指標，「依家你就算細價股未被炒起，個市已經可以跌。」



大和提出五大揀選小型股準則，例如市值介乎3億至50億美元，以及估值極度低殘，指標包括業務有催化劑、股息回報率最少5厘、單位數市盈率等。亞太區小型股當中，該行看好五隻香港上市的股份，包括呷哺呷哺(00520)、澳優(01717)、中國飛機租賃(01848)、天虹紡織(02678)及中集安瑞科(03899)。

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