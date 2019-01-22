老翻多！拼多多黃崢未驚過

自從內地新進電商平台拼多多舊年七月成功喺美國納指上市，樹大招風，市場即刻湧現唔少對手抄襲！



拼多多創始人兼CEO黃崢話，老翻對手抄唔到佢哋，係因為拼多多有拚死嘅決心。佢覺得，當你做嘅嘢好有可能係撼頭埋牆，你敢唔敢去做，同有無決心去做係兩回事。



黃崢又話，好多人學拼多多都學錯咗，將拼多多標籤為消費降級平台，以為鬥平就贏到，但拼多多其實只係考慮內地普通家庭嘅生活方式去運行。因為現實世界係唔會有人會主動消費降級，而拼多多亦唔係針對低層嘅小眾產品。



佢認為外界之所以咁樣睇拼多多，一方面係中國市場太大，上下游差異好大，而實惠係普世需求。黃崢笑指，就算佢阿媽家陣都算得上係一個相對有錢嘅師奶，但媽媽一邊大手筆買咗iPhone，但同時都會在乎買嘢慳唔慳到一兩蚊！



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