道指低開175點　eBay急升逾1成

市場對中美貿易糾紛的憂慮重燃，加上國際貨幣基金組織（IMF）日前再度調低今年全球經濟增長預測，連累美股周二假期後受壓，道指低開175點，報24,530點，納指跌50點，報7,106點。



維權對沖基金Elliott Management致函電子商貿網站eBay董事局，要求採取急切行動提升公司價值，包括向股東回饋資本、檢討旗下公司組合，消息刺激eBay股價急升11.19%，報34.47美元。



道指成分股強生（J&J）去年第四季業績扭虧為盈，賺30.4億美元，扣除特殊項目後每股盈利1.97美元，略高過市場預期的1.95美元，公司預期今年全年每股盈利介乎8.5至8.65美元，中位數低過分析員平均預測的8.61美元。強生股價早段報128.5美元，挫1.68%。



國際商業機器（IBM）將於收市後公布季度業績，股價報123.44美元，跌0.31%。

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