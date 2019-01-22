硅谷為箍人才　幫女員工雪卵？

美國硅谷為咗留住好員工可以去到好盡！佢哋新興嘅初創行業，就係幫硅谷科企嘅女性員工喺最好時機冷藏卵子，為「Plan B」做好準備。



不過，對大多數女性嚟講，凍卵仍然係侵入性同昂貴嘅手術，所以新一代企業家和風險投資家好努力改善。



好似Viture就係硅谷嘅生物科技初創公司，旨在利用技術讓卵子冷凍過程變得更經濟、更方便。而Higia科技生產可穿戴設備，可以放喺胸圍下面，能夠提前發現乳腺癌，仲可以進行生育追蹤，有助女性了解係咪適合雪卵，同埋接受服務嘅最佳時機。



數據顯示，美國近年選擇雪卵嘅女性數量急增，為美國生育診所喺2017年帶嚟近20億美元收入。而科技行業和其他行業嘅老闆，都希望通過向員工提供凍卵福利覆蓋來留住人才。呢啲公司當中有唔少巨企，包括蘋果公司(Apple Inc.)、Alphabet、微軟、雅虎、Uber以至新進區塊鏈公司Coinbase等。



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