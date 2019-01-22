渝港國際控股權易手　張松橋持股降至零

據聯交所披露權益顯示，張松橋於渝港國際(00613)所持約44.06%權益或40.997億股，於本月16日其持股比例突降至近乎零，每股作價0.175港元，較停牌前有3%溢價；同日「資深投資者」莊友堅之妻、維他奶家族後人羅琪茵，則於場外以同樣價格增持40.997億股渝港，持股比例由0.57%大增至44.62%。意味張氏把渝港大股東地位轉讓與羅氏，整項交易涉資逾7億元。



渝港上周四(1月17日)停牌，指待公布有關其控股權變更的內幕消息。



由於渝港持有中渝置地(01224)約7.53%權益，故聯交所權益亦顯示，該部分持股已由張松橋轉至羅琪茵名下，加上羅氏原先持有若干中渝股份，合計兩部分持股，羅琪茵共持有8.89%中渝。



渝港原持有港通控股(00032)，而港通則持有香港西區隧道等主要權益，惟去年中，渝港向股東進行實物分派港通股份後，西隧等資產權益已由張松橋持有。

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